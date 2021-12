Read in English

“¡Ho! ¡Ho! ¡Ho! ¡Todos a bordo del tren exprés de Santa! “

Si eres uno de los afortunados, entonces has tomado el tren navideño de CTA. El tren adornado con luces parpadeantes y música navideña tocando desde los altavoces mientras Papá Noel se sienta en su trineo al aire libre entre los vagones del tren rodeado de renos animatrónicos. Es difícil perdérselo, ¿verdad? Nunca he podido tomarlo. Este año, estaba determinada en encontrar ese maldito tren.

Quería escribir la historia navideña que los habitantes de Chicago merecen sobre el tren que ha estado difundiendo alegría navideña y aterrorizando a viajeros inocentes durante 30 años. Después de una pausa debido a la pandemia, el tren hizo su regreso triunfal este año con sólo algunos cambios.

A diferencia de años anteriores, la Autoridad de Tránsito de Chicago proporcionó marcos de tiempo para cuándo estaría disponible el tren navideño en lugar de horarios específicos para evitar grandes multitudes en las estaciones. Eso complicó la búsqueda del tren navideño.

El tren expres de Papá Noel, como lo llaman los elfos, recorre la ciudad durante el mes de diciembre, alternando líneas de tren como un truco publicitario, En ciertos días, por ejemplo, el tren navideño supuestamente toma la ruta de la Pink Line a través de mi vecindario.

Hace unos días probé mi suerte esperando el tren navideño en la parada 18 de la Pink Line. Según la CTA, el tren llegaría entre las 3:00 y las 6:00 de la tarde. Después de 30 minutos, estaba frustrada (y tenía frío), así que me subí al tren dirigido al centro de la ciudad. Cerraron las puertas. Fue entonces cuando lo escuché. Los sonidos de alegría navideña venían de la dirección opuesta. Estaba en el lado equivocado de la estación

Mientras pasaban los días y esperaba en las estaciones sin suerte, todavía tenía preguntas pendientes. Le envié un correo electrónico a un representante de la CTA. Mis preguntas, pensé, eran básicas y se basaban en mi curiosidad como periodista: ¿Cuánto tiempo se tarda en decorar el tren navideño? ¿Cuánto cuesta decorar el tren navideño? “Queria saber”, escribí al representante, “si podría entrevistar a alguno de los trabajadores que ayudaron decorar el tren navideño, quizás también Papá Noel?”

Seis días después, respondió la CTA. Evitaron mis preguntas igual como la oficina de la Alcaldía cuando les pregunto sobre el presupuesto de la policía.

CTA insistia que el costo de la decoración del tren era mínimo. “Los costos para crear y ejecutar el tren navideño de CTA son mínimos”, escribieron. Por tercera vez consecutiva, Allstate cubrió “los mínimos costos de decoración y operación del tren navideño este año. Además, CTA recicla y reutiliza sus decoraciones de año en año. Algunas decoraciones tienen que ser reemplazadas cada año, pero por un costo mínimo “. La CTA se negó a comentar exactamente cuánto cuesta el tren.

La CTA también me dijo que el tren navideño comenzó en 1992, cuando se colocó un letrero que decía “Felices fiestas de la CTA” en la parte delantera de un tren de la Línea Azul fuera de servicio. El tren se utilizó para entregar comida a organizaciones benéficas y, sobre los años, agregaron un vagón para Papá Noel y más decoraciones.

En 1996, debido a su popularidad, la CTA finalmente permitió el ingreso de pasajeros y extendieron la ruta a todas las líneas. La entrega de comidas a organizaciones benéficas continuó en forma de canastas de alimentos ensambladas por los trabajadores de CTA y distribuidas a dos docenas de organizaciones locales. La CTA nos dijo que anualmente se entregan 600 canastas de alimentos y que han distribuido más de 9,000 a lo largo de los años. La CTA no nos dijo cuáles organizaciones específicas donan los alimentos.

Me sorprendió mucho que mi solicitud de entrevistar a Papá Noel también fue ignorada. (La CTA solamente dijo que “el Santa también es un trabajador de la CTA”).

Busqué entre periódicos antiguos para ver si alguien tuvo suerte en obtener más respuestas sobre el tren navideño. El Chicago Tribune escribió un artículo sobre el autobús navideño en 2016. El periodista escribió que el autobús navideño, que lleva a su propio Papá Noel y elfo, surgió de una rivalidad entre los conductores de trenes y autobuses de la CTA. Un representante de la CTA le dijo al Tribune que solo eligieron los “mejores empleados” para trabajar en el tren o autobús navideño, y que “ser un elfo es un honor”. No se sabe cuál brazo torció el periodista para escribir esa historia.

Cuando tuiteé sobre mi consternación, pronto descubrí que no era la única reportera que luchaba por obtener respuestas de la CTA. Megan Kirby, quien escribe una columna para el Reader, y la reportera de NBC5 Molly Walsh tampoco pudieron obtener una respuesta de la CTA sobre el tren navideno. “Tendré que obtener respuestas a mis preguntas sobre Papá Noel usando registros públicos ¿no?”, tuiteó Walsh.

Este fue un intento honesto de arrojar luz positiva sobre una iniciativa de la ciudad. Pero me bloquearon. Les digo lo obvio: nada motiva más a los periodistas que cuando los funcionarios de la ciudad esquivan las preguntas. Si no me iban a dejar hablar con Papá Noel, iría a buscarlo yo mismo.

No permitieron que la periodista entreviste a Papá Noel Credit: Samantha Bailey

Con la Navidad acercándose, el tren navideño hace un recorrido especial por el Loop para los rezagados, como yo, que no pudieron encontrarlo en ningún otro lugar. En una fría mañana, me paré en la estación de Washington / Wabash esperando pacientemente junto a niños alterados que intentaron escaparse del agarre de sus padres. Un padre me dijo que había estado buscando el tren navideño durante todo el mes

Entonces sucedió. Ahí estaba. El tren navideño entró en la estación y vi a Papá Noel encaramado en su trineo, entre los vagones del tren y expuesto al aire frío. Esto se sentía familiar. Recuerdo aferrándome a mi madre mientras paseábamos por el centro comercial ciudad natal hace años en busca de Papá Noel. Ese entusiasmo cuando finalmente pude mirar a Papá Noel sentado en su trono con niños frenéticos encima de él regresó rápidamente.

Las puertas se abrieron y cuando salté al primer vagón del tren, un trabajador de CTA vestido como un elfo cargando un cubo de caramelos me dio la bienvenida. (No sabía si la trabajadora era la tal Ella el Elfo. La CTA me dijo por correo electrónico que: “En este momento, no tenemos a nadie vestido específicamente como Ella el Elfo”).

El interior del tren era como una fiesta de Navidad. Las luces navideñas en verde, rojo y blanco bordeaban el techo. Un revoloteo de pasajeros, en mascarilla, se deslizó hacia sus asientos, ahora también rojos y verdes. Mientras el tren avanzaba, me agarré con fuerza a los postes como bastones de caramelo.

Uno de los elfos me dijo que el proceso de selección para el trabajo era “competitivo”. Algunos habían intentado durante años ganarse un lugar en el tren navideño. Sugaaa (quien insistió en corregir su nombre), uno de los elfos representantes de Papá Noel, dijo que había trabajado en el tren navideño durante nueve años. Lo que más le gusta del tren navideño es ver cómo se iluminan las caras de los niños mientras se maravillan con las decoraciones.

Docenas de botones de CTA estaban prendidos en la parte delantera del disfraz de Sugaaa como una colección de premios. Ella se ofreció tomar un “Elf-ie” conmigo, y cómo podía yo resistir? Otro elfo, que habló de forma anónima por miedo a las repercusiones de Papá Noel—el elfo no dijo esto, pero se me notaba—me dijo que les encanta ver la cara de los adultos montados por primera vez.



Un pasajero me llamó la atención. Jeffrey Frasier, de cincuenta y siete años, gritó alegremente cuando se acercaba el tren navideño. Me dijo que estaba visitando desde Florida y mientras caminaba hacia el Instituto de Arte con sus amigos, vieron pasar el tren por las vías elevadas y decidieron subirse. Fue como un milagro navideño.

Un elfo parado en la estación Credit: Samantha Bailey

En cada parada, salté del vagón del tren y luego corrí hacia otro, entrevistando a los elfos en forma anónima. La pregunta que seguía despertando mi curiosidad era sobre la entrega de comida a organizaciones benéficas locales. Uno de los elfos me dijo que la CTA normalmente entregaría donaciones de alimentos directamente a los representantes de organizaciones locales en ciertas estaciones. Este año, empleados del CTA fueron a los sitios de donación directamente. El elfo tampoco sabía quiénes eran los beneficiarios.

Otro elfo me dijo que el tren navideño no sería desmantelado. Cada año, después de su último viaje, dijo el elfo, el tren se almacena en una instalación de CTA en Skokie hasta la próxima temporada. El elfo dijo que mantener el tren navideño no es un gran costo porque reutilizan las decoraciones. Vale la pena señalar que el elfo no usó la palabra “mínimo”.

Mientras se acercaba mi última parada, encontré el valor para ir a hablar con Papá Noel. Estaba sentado, quieto, en su lujoso trineo con sus cinco estatuas de renos. Hablaba con los pasajeros con un micrófono como un anfitrión de fiesta. Como cualquier joven periodista, saqué mi teléfono celular y tomé una foto de mí y de Papá Noel. Dos trabajadores de la CTA vestidos con ropa negra estaban juntos a Papá Noel con los brazos cruzados, listos para una amenaza inesperada.

Antes de hacerle preguntas, Papá Noel me saludó y me agradeció por viajar. El tren navideño comenzó a moverse al sonido de la voz de Jose Feliciano. Los equipos de cámara se colocaron en la estación, y yo me salí del camino, mientras se preparaban para sus últimas fotos del tren navideño. Vi como el tren navideño se desviaba en la distancia.